الرياضة

محافظ بقيق يفتتح بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد

صحيفة البلادaccess_time24 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       5 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الدمام -البلاد
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، افتتح محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب، مساء أمس الخميس بطولة منتجع سدرا لالتقاط الأوتاد في نسختها الأولى، حيث تقام بإشراف الاتحاد السعودي للفروسية وبمشاركة 60 فارسًا وفارسة، وذلك على ميدان منتجع سدرا الصحراوي بمحافظة بقيق.

ونوه محافظ بقيق برعاية سمو أمير المنطقة الشرقية للبطولة واهتمامه ومتابعته للنشاطات والفعاليات التي تقام في المحافظة، مما جعلها تحقق النجاحات المتتالية خلال استضافتها للمناشط المختلفة، ومنها هذه البطولة التي تشهد حضورًا كثيفاً من المهتمين برياضة الفروسية والتقاط الأوتاد وجمال الخيل.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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