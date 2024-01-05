الرياضة “مانشيني” يستدعي ” البريك وحاجي وريان” للأخضر

البلاد- جدة استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني، روبرتو مانشيني، الثلاثي محمد البريك، طلال حاجي، ريان حامد؛ للانضمام إلى معسكر الأخضر. ويجري المنتخب السعودي معسكراً حالياً في منتجع سيلين بدولة قطر، ضمن المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعدادًا لمنافسات كأس آسيا. وتنطلق كأس آسيا 2023 يوم 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر، حيث يبحث المنتخب السعودي عن تحقيق اللقب الرابع في تاريخه. ومن المقرر أن يخوض الأخضر مباراة ودية أمام فلسطين يوم 9 يناير الجاري، على أن يختتم ودياته بمعسكره الحالي بمواجهة هونج كونج يوم 10 من الشهر ذاته. ويلعب الأخضر في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات: عمان، وقرغيزستان، وتايلاند.