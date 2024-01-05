رئيس الطيران المدني يتفقد سير أعمال مشروع مطار الجوف الدولي الجديد

الرياض : البلاد

تَفَقَّدَ معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس إدارة شركة مطارات القابضة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، مؤخرًا، سيرَ أعمال مشروع مطار الجوف الدولي الجديد، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة مطارات القابضة المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي، وعدد من القيادات في منظومة قطاع الطيران المدني.

واطلع معاليه ميدانيًّا على سير الأعمال الإنشائية للمشروع، وأبرز التطورات في المراحل التنفيذية للمشروع والخطط المستقبلية ومستوى توافقها مع مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران؛ بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدًا أهمية سرعة إنجاز المشروع وتسريع وتيرة العمل بما يتناسب مع خطة المشروع مع ضرورة اكتمال الأعمال وافتتاح المطار.

وقدم معالي الأستاذ الدعيلج، شكره للقيادة الحكيمة -أيّدها الله- على الدعم غير المحدود لقطاع الطيران المدني وما توليه من اهتمام وعناية بشكل دائم لتوفير سبل الراحة للمسافرين وتسهيل وسائل نقلهم، واهتمام ومتابعة صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بـن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، بالمشاريع التنموية للنقل الجوي بالمنطقة.

ويعدُّ مطارُ الجوف الدولي الجديد – الذي يقعُ على مساحة 411,950 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة صالة الركاب 23,268 متراً مربعاً، وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى مليون مسافر سنوياً وهو ما يبلغ 6 أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار التي تصل إلى 175,000 مسافر سنوياً.

يذكر أن مطار الجوف الدولي الجديد يحتوي على 7 بوابات سفر، و 4 جسور للركاب تربط صالة الركاب بالطائرات، كما يشتمل على المباني الخدمية والاستثمارية، ومواقف السيارات، ومحطة الكهرباء والتكييف، وقد روعي تجهيز المطار بأحدث أنظمة السلامة والتشغيل لضمان تحقيق أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين، وتوفير جميع مرافق البنية التحتية اللازمة لتقديم خدمات المسافرين بأعلى معايير الجودة.