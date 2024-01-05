الرياضة الاتفاق يعيد العبود ويعسكر في أبوظبي

الدمام-البلاد أعاد نادي الاتفاق اللاعب عبدالرحمن العبود قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بعدما اتفقت جميع الأطراف على كل الأمور؛ حيث يعود العبود إلى بيته الذي نشأ وترعرع فيه. من جهه أخرى، تتوجه الأسبوع القادم بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة معسكر تدريبي في فترة التوقف الحالية؛ حيث يشارك الفريق في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية الدولية بمشاركة الزمالك المصري وأم صلال العماني إلى جانب فريق الاتفاق، والفريق المستضيف في البطولة التي تستمر من 18 إلى 24-1-2024م، وجاءت مواعيد مباريات البطولة كالتالي:

السبت 20 يناير

الاتفاق x أم صلال الساعة 5:15 بتوقيت الإمارات

الوحدة x الزمالك الساعة 7:30 بتوقيت الإمارات

الأربعاء 24 يناير

الخاسر من اللقاء الأول x الخاسر من اللقاء الثاني الساعة 3:30

الفائز في اللقاء الأول x الفائز في اللقاء الثاني الساعة 6:30

وعُقد صباح اليوم الجمعة مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة بحضور مندوبي الفرق المشاركة.

من جهته، يحرص الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق للاستفادة من المشاركة في الدورة، واختبار أكبر عدد من العناصر في الفريق استعدادًا لاستكمال دوري روشن.

هذا، وقد قدمت إدارة نادي الاتفاق عرضًا للاعب محمد الكويكبي لتجديد عقده مع النادي الفترة القادمة، وينتظر النادي الرد النهائي من الكويكبي.