محمية الإمام عبد العزيز بن محمد تعزز فرص النحالين

البلاد ــ الرياض

أصدرت هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية خلال عام 2023 أكثر من 100 تصريح لرعي النحل داخل نطاقها ومحمية الملك خالد الملكية، وفق ضوابط تضمن الحفاظ على البيئة الطبيعية وتعزز استدامتها.

وتأتي هذه المبادرة تعزيزًا لجهود الهيئة التي تبذلها في تنمية الغطاء النباتي، حيث جرى خلال عام 2023م إصدار التصاريح لأكثر من 50 موقعاً مختلفاً تضمنت هذه المواقع أنواعًا من العسل، مثل عسل أزهار الربيع وعسل الطلح النجدي والسدر والسيال.

وتأكد الهيئة على أن تراخيص المناحل تُمثل خطوة فعّالة نحو حماية واستدامة النظام البيئي وتتماشى مع توجهات المملكة الرامية إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز الفرص الاستثمارية للنحالين من خلال توفير منتجات متنوعة من هذه المناحل.

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،سبق أن أطلق بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عددًا من الكائنات الفطرية في محمية الملك خالد الملكية اشتملت على 10 من المها العربي و 30 من غزال الريم و 6 من غزال الإدمي و 10 من طيور الحبارى.

ويأتي إطلاق هذه الأنواع من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في ظل حرص المركز على تحقيق مستهدفاته في استدامة الحياة الفطرية والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الأحيائي فيها، خصوصاً أن برامج الإطلاق التي يعمل عليها المركز تهدف إلى إكثار وإعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعية بما يساهم في إثراء النظم البيئية بالعناصر المفقودة من منظومتها البيولوجية، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء بيئة إيجابية جاذبة وتحسين مستوى جودة الحياة، وتجسيداً لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء في زيادة عدد المناطق المحمية لتشكل 30 % من مساحة المملكة، وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض لإثراء التنوع الأحيائي وإعادة تأهيل النظم البيئية.