فقده يؤدي إلى هشاشة العظام.. مختص: مواجهة نقص فيتامين “د” في الشتاء عبر الأطعمة

جدة ــ ياسر خليل

اكد طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي لـ”البلاد”، أن فيتامين “د” يعتبر من أهم الفيتامينات لأجسامنا، وهذا العنصر المهم يدعى ايضاً بفيتامين “أشعة الشمس” هو عنصر غذائي أساسي يحافظ على صحة العظام والأسنان والعضلات ويساعد أيضاً،على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، والتي تعد أيضًا مفتاحًا لبناء عظام قوية.

ولكن فى فصل الشتاء ومع قلة التعرض للشمس ينخفض مستوى فيتامين “د” فى الجسم، ويمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين “د” إلى فقدان كثافة العظام، ما قد يساهم في التعرض لمشاكل صحية تؤثر على العظام ، بجانب المتاعب الجسدية ، وآلام العظام ، وضعف العضلات وآلامها أو تقلصات العضلات ،تغير المزاج، مثل الاكتئاب.



وقال إن إنتاج فيتامين “د” في الجلد يعد المصدر الطبيعي الأساسي، لكن العديد من الأشخاص لديهم مستويات غير كافية لأنهم يعيشون في أماكن تكون فيها أشعة الشمس محدودة في الشتاء، أو لأن تعرضهم لأشعة الشمس محدود بسبب طبيعة عملهم المكتبية أو وجودهم في المنزل لوقت طويل.

وتابع : خلال فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، تقل احتمالية تعرض البشرة لأشعة الشمس، وهو المصدر الأساسي لفيتامين (د) لجسمنا ، وهنا يكون التعويض عن طريق الاهتمام بالأطعمة التي تحتوي على فيتامين “د”، ومنها سمك السلمون ، التونة ، الحليب المدعم ، البرتقال ، رقائق الذرة ، البيض.

وأضاف أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين “د” ، الرضع ، كبار السن ، المدخنين ، الحامل والمرضع ، الأشخاص ذوي البشرة الداكنة ، والأشخاص المصابون ببعض الأمراض، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، والساركويد أو السل، وبعض أنواع الليمفوما ، كما أن الأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في فيتامين “د” قد يجدون صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الأرض أو الكرسي المنخفض ، وقد تشعر عظامهم أيضاً بالألم إلى الضغط المعتدل ، كما يميل هذا إلى أن يكون أكثر وضوحًا في الضلوع أو عظام الساق على سبيل المثال ، قد يشكو شخص بالغ يعاني من نقص الفيتامينات “من التعب العام والأوجاع والآلام الغامضة والشعور العام بأنه ليس على ما يرام.

وأختتم شاولي حديثه بقوله: هناك شكلان معروفان لفيتامين “د” ، هما د2 ود3، ، ففيتامين د2 هو الشكل الخام غير الفعال من فيتامين د الذي نحصل عليه عن طريق الغذاء، والذي يتفعل في الكبد ليصبح د3 وهو الشكل الفعال الذي نستفيد منه، وينبغي على الفرد الحرص على الحصول على كميات كافية من فيتامين د وفحص نسبه بشكل دوري، إذ ثبت أن وجود معدلات كافية منه يحمي من أمراض كثيرة مثلال سرطان بمختلف انواعه.

مصادر فيتامين “د”