طلاب القطيف أبطالًا لدوري مدارس الشرقية لكرة اليد

الدمام- البلاد
تُوّج لاعبو مكتب التعليم بمحافظة القطيف بلقب بطل المنطقة الشرقية في دوري المدارس لكرة اليد 2023، محققين بذلك التأهل لتمثيل المنطقة في التصفيات النهائية للدوري على مستوى المملكة، التي ستُقام في محافظة جدة من 18 إلى 31 يناير الجاري، بتنظيم مشترك بين وزارتي التعليم والرياضة.
يأتي ذلك بعد مباراتي التأهل اللتين جمعتا ممثلي تعليم الشرقية بنظيرهما من تعليم إدارة حفر الباطن في صالة مدرسة المجيدية الثانوية بالقطيف. وأسفرت نتائجهما عن فوز طلاب مدرسة حراء المتوسطة بصفوى – محافظة القطيف باللقب للمرحلة المتوسطة، على فريق مدرسة الحديبية المتوسطة بحفر الباطن، بنتيجة 24 مقابل 8 أهداف. وفوز طلاب مدرسة القديح الثانوية بالقطيف باللقب للمرحلة الثانوية على فريق مدرسة الإمام القرطبي الثانوية بحفر الباطن، بنتيجة 24 مقابل 3 أهداف.
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