الرياضة

شاهد | ريال مدريد يهزم مايوركا ويتوّج بطلًا للشتاء

محمد ابو الوفاaccess_time23 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       4 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ريال مدريد يهزم مايوركا ويتوّج بطلًا للشتاء

توّج ريال مدريد بطلًا للشتاء في الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه على ريال مايوركا سهرة الأربعاء بهدف نظيف ضمن مباريات المرحلة الـ19 من المسابقة.

 

أمام قرابة 73 ألف مشجّع في مدرجات ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل ريال مدريد، تمكّن الفريق الملكي من إحكام قبضته على صدارة (لا ليغا) بـ48 نقطة.

 

سجّل هدف المباراة الوحيد المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغير في الدقيقة 78 من ضربة رأس، إثر تمريرة حاسمة من الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش.

 

وثأر ريال مدريد من هزيمته في جولات إياب الموسم الماضي من الدوري الإسباني على يد ريال مايوركا (0-1) في المباراة التي أقيمت بملعب (إيبيروستار).

 

وحصد (لوس بلانكوس) الفوز الثالث تواليًا في الدوري الإسباني بعد أن حقق انتصارين في الجولتين الماضيتين على حساب فياريال (4-1) وألافيس (1-0).

 

شاهد ملخص مباراة ريال مدريد وريال مايوركا 1-0

 

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