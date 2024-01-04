رسميًا | برشلونة يسجّل فيتور روكي في قائمته

سجّل برشلونة المهاجم البرازيلي الواعد فيتور روكي (18 عامًا) رسميًا أمسية الأربعاء، ليصبح جاهزًا لخوض المباريات مع الفريق في الموسم الحالي (2023-2024).

وأتّم الفريق الكاتالوني تسجيل روكي في كشوفات لاعبيه بالنصف الثاني من الموسم، حيث بات جاهزًا للعب مباراة لاس بالماس الخميس في الدوري الإسباني.

ويحل برشلونة -حامل اللقب- ضيفًا ثقيلًا على فريق لاس بالماس لحساب الجولة 19 من المسابقة، في ملعب (ستاديو دي جران كاناريا) بصافرة بابلو غونزاليس.

برشلونة كان قد تعاقد مع روكي الصيف الماضي من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي مقابل 40 مليون يورو، بعقدٍ إلى 2031، وبشرط جزائي بلغ 500 مليون يورو، غير أنه أعاره إلى ناديه الأصلي في النصف الأول من الموسم، واستعاده في النصف الثاني.