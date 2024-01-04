الرياضة الكاتبية وأبوعريش في نهائي الأبطال للهواة لكرة القدم

الرياض ـ هاني البشر

تختتم غداً الجمعة بالمدينة المنورة، منافسات بطولة الأبطال للهواة لكرة القدم في نسختها الثالثة، التي تنظمها رابطة الهواة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بمواجهة فريقي الكاتبية (المدينة المنورة) وأبو عريش (جازان) الساعة 8.30 مساءً، على ملعب نادي أحد، بحضور عدد من نجوم كرة القدم السعودية السابقين. وقد وصل فريق الكاتبية للمباراة النهائية بعد فوزه على لشبونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف النهائي، فيما تجاوز فريق أبو عريش نظيره الزعيم بثلاثة أهداف نظيفة، وسيحصل الفريق الفائز بالبطولة على مبلغ 300 الف ريال، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 150 ألف ريال، إضافة إلى جوائز مالية لأفضل لاعب وأفضل حارس وهداف البطولة. يذكر أن البطولة شارك فيها 38 فريقا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية، وأقيمت منافساتها بنظام خروج المغلوب، ورصدت الرابطة مبلغ نصف مليون ريال كجوائز للبطولة.