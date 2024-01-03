8 % ارتفاع إنفاق المستهلكين

البلاد – جدة

ارتفع إنفاق المستهلكين في المملكة إلى 111.5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2023م، وبنسبة 8 % مقارنة بنحو 103.3 مليار ريال خلال الشهر المماثل من عام 2022م.

وارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في المملكة خلال شهر نوفمبر 2023 بنسبة 12 % لتصل إلى نحو 52.4 مليار ريال مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م.

وحسب البيانات، تمت المبيعات خلال شهر نوفمبر الماضي من خلال 798.7 مليون عملية، وعبر 1.74 مليون جهاز.

وسجلت السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي خلال شهر نوفمبر 2023م ارتفاعا بنحو 1 % لتصل إلى نحو 45.6 مليار ريال، مقارنة بسحوبات نوفمبر من خلال 16 ألف جهاز صرف آلي للمصارف العاملة والشبكة السعودية، وعبر 127.3 مليون عملية، ويشمل إنفاق المستهلكين مجموع السحوبات النقدية ومبيعات نقاط البيع ومبيعات التجارة الإلكترونية عبر مدى.

وارتفعت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، إلى 13.5 مليار ريال خلال شهر نوفمبر 2023م، وبنسبة 20 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022م ، وبحسب البيانات الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” ، تمت هذه المبيعات من خلال 78.1 مليون عملية.

وتُمثل العمليات عبر نقاط البيع ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة ومحلات التجزئة والصيدليات وغيرها.