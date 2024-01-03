وزارة الرياضة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقعان اتفاقية لتخصيص المنشآت الرياضية بالجامعة

الرياض – هاني البشر
وقعت وزارة الرياضة مساء اليوم الأربعاء 3 يناير 2024م، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ لتخصيص المنشآت الرياضية في الجامعة لصالح الوزارة، حيث جرت مراسم التوقيع بين معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومعالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري، وذلك في مقر المدينة الجامعية بالرياض.
وتضمنت الاتفاقية تخصيص المنشآت الرياضية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض، لصالح وزارة الرياضة لمدة (10) سنوات ميلادية، على أن يتم العمل على تطويرها وتهيئتها من قبل الوزارة، وفق أعلى المواصفات الهندسية، والتنسيق بين الطرفين لتمكين الفرق الرياضية التابعة للجامعة من الاستفادة من المنشآت الخاصة بالوزارة، خلال فترة الأعمال والتطوير، بحسب البنود المنصوص عليها في الاتفاقية.
يأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة الرياضة، وسعيها المستمر لتعزيز الشراكات والتعاون المثمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع أهداف الوزارة بتطوير وتنظيم القطاع الرياضي والنهوض بمقوماته، وتوفير منشآت عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة؛ تحقيقًا للتميز الرياضي محليًا وعالميًا.
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