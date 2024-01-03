«واجهة الحديقة» تسوق وترفيه لأهالي المدينة المنورة

البلاد ــ المدينة المنورة

تُشكّل واجهة الحديقة بالمدينة المنورة مقصداً ترفيهياً للزوار إلى جانب موازاتها للممشى الرياضي، الذي يشهد كثافة عالية من قبل مرتاديه.

وتقع واجهة الحديقة في المنطقة الحيوية والوجهة الرئيسية للأهالي لقضاء أوقات ممتعة ما بين التسوق والترفيه، وما بين تعزيز القيّم وهويّة وأصالة المجتمع المديني، بالإضافة لأن كل ما هو موجود في واجهة الحديقة هو نتاج وجهود أبناء وبنات المدينة المنورة.

وتعدّ واجهة الحديقة أول بوليفارد متخصص لدعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة على إنشاء بنية اجتماعية متماسكة ومجتمع متناغم وفعّال يُظهر العمل الجماعي، حيث بلغ عدد الزوار منذ افتتاحه في أكتوبر 2023م حتى نهاية نوفمبر: 251.733 زائر من جميع فئات المجتمع.



ويضم بوليفارد واجهة الحديقة العديد المنافذ المخصصة والمجهزة للأسر المنتجة والشباب والشابات والمطاعم والكافيهات بطابع عمراني مميز وهويّة تعبّر عن التناغم والتعاون بين المنتج والمستهلك.

وأوضح المدير العام لواجهة الحديقة أحمد البدراني، أن كل ما هو موجود في واجهة الحديقة هو نتاج وجهود أبناء وبنات المدينة المنورة، وقال حرصنا على تمكين المنتجات المميزة والجاذبة لأهالي المدينة المنورة، مُشيراً إلى أن واجهة الحديقة تُعدّ إحدى أكبر حاضنات الأعمال البلدية المتخصصة في دعم وتمكين للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة.



من جهته، أفاد مشرف الاتصالات والعلاقات العامة لواجهة الحديقة أحمد البركات أن البوليفارد جمع بين عدة أشياء أساسية تعبر هي المتنفس الترويحي للأهالي المنطقة، وقوة الإقبال على الموقع من قبل المشاركين والتجار للمشاركة فيه، وهذا يدل على وعيهم بأهمية المشاركة في تفعيل الأماكن السياحية في المنطقة.

وتحرص إدارة واجهة الحديقة على تفعيل المسؤولية المجتمعية وتوقيع عدة شراكات مجتمعية مع عدد من الجمعيات والجهات التطوعية والحكومية، وتقديم العديد من خدمات الترفيه التي تتناسب مع ذائقة الأهالي والزوار.