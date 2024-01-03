“موهبة” تقيم ملتقى الشتاء بمشاركة 481 من الطلبة الموهوبين

الرياض : البلاد

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم غداً، برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية ” ملتقى الشتاء” ، بمشاركة 481 طالباً وطالبةً، بهدف تأهيل الطلبة للمشاركة في الأولمبيادات الدولية.

ويقام الملتقى بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل – بنين -، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض – بنات-، وأكاديمية طويق – تخصص المعلوماتية -)، حيث سيتلقى كل الطالبة 56 ساعة تدريبية.

ويُعد ملتقى الشتاء باكورة الملتقيات التدريبية في كل عام، وأيقونة الانطلاق لطلاب وطالبات المستوى الأول نحو تحقيق الحلم، وفيه يتم تدريب الطلبة لمدة تصل إلى 9 أيام في التخصصات المستهدفة (رياضيات، وعلوم، وفيزياء، وأحياء، وكيمياء، ومعلوماتية)، ويستمر التدريب طوال اليوم لمدة ثمان ساعات.

يذكر أنه يشارك في الملتقى نخبة من الطلبة المتميزين على مستوى المملكة، الذين تم اختيارهم بين كوكبة من الطلاب خلال اختبارات مسابقة “موهوب”، إضافة لعدد من الطلبة الذين تأهلوا من الملتقيات السابقة، حيث سينتقل الطلبة المتأهلون من ملتقى الشتاء إلى ملتقى الربيع، الذي يُعد المحطة الثانية في رحلة الطالب إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المسابقات العلمية الدولية.