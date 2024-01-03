مجمع الملك سلمان للغة العربيّة يُكّرم الفائزين في “تحدي الإلقاء للأطفال”

الرياض : البلاد

كرّم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أصحابَ المواهب الفائزين في “تحدي الإلقاء للأطفال 3″، في الحفل الختامي الذي أقيم اليوم بالعاصمة الرياض، بحضور نائبة الرئيس التنفيذي لبرنامج تنمية القدرات البشرية الدكتورة بدور الريس، ووكيل وزارة التعليم الدكتور حسن بن محسن خرمي، وأولياء أمور الفائزين، وجمع من المختصين المثقفين، والمهتمين، ومنسوبي المدارس المشاركة.

وتضمّن حفل ختام التحدي، مشاركات للأطفال المميزين في أدائهم، حيث ألقى الطفل عمر الخاير، أحد الفائزين بنسخة التحدي السابقة، كلمة الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، وأشاد فيها بالدعم غير المحدود المقدّم لأعمال المجمع وبرامجه من قبل صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع، وكان له بالغ الأثر في تحقيق نجاح النسخة الثالثة من هذا التحدي، مثمناً تضافر جهود المحكمين، وتفاعل المدارس والمؤسسات.

كما أعرب الأمين العام للمجمع عن شكره لوزارة التعليم، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، على دعمهما الذي أسهم في إظهار مواهب الناشئة في فن الإلقاء الشعري، والتحدث باللغة العربية الفصيحة، وإتاحة الفرصة لذوي المواهب من الأطفال لتقديم ما يُبرز قدراتهم اللغوية والأدائية، وإبراز جمال اللغة العربية بإلقاء أبنائها، وتمكين الجمهور العربي العام من الاطلاع على إبداعاتٍ لغوية لا تقلُّ عن الإبداعات في المجالات الأخرى؛ وكل ذلك متسق مع الأهداف الإستراتيجية للمجمع.

وأقيم هذا التحدي الذي تزيد جوائزه عن (200) ألف ريال، لثلاثين فائزًا، مُستهدفًا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من (5 – 12) سنة، في حين بلغ عدد المشاركين في هذه النسخة أكثر من (6000) طفلٍ، قدّموا مشاركاتهم من (33) دولةً؛ وهي عبارة عن مقطعٍ مرئيٍّ لكلِّ طفلٍ لا يزيد عن خمس دقائق، ويُنشر في منصَّة “إكس”، ويكون ذا جودةٍ عالية، مع تجنّب إضافة الخلفيات، أو المؤثرات الصوتيّة، ومدعومًا بوسمي: #مسابقة_تحدي_الأطفال3، و#مجمع_الملك_سلمان_العالمي_للغة_العربية، وكتابة المعلومات الشخصية: (الاسم الثلاثي- العمر- الجنسية- بلد الإقامة).

وفاز بالمركز الأول في (تحدي الإلقاء للأطفال 3) الطفل سعد محمد الخويطر (من المملكة) بمبلغ قدره (30) ألف ريال سعودي، وتلاه في المركز الثاني الطفل مصعب عبدالرحمن عبدالحميد (من المغرب) بجائزةٍ قدرها (25) ألف ريال سعودي، في حين حلَّ في المركز الثالث الطفل رمضان محمود محمد أبو جزر (من فلسطين) بمبلغ (20) ألف ريال سعودي، ونال الفائزون من المركز الرابع إلى المركز العاشر جوائز متساوية، تبلغُ الواحدة منها (10) آلاف ريال سعودي، ولكل فائزٍ من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عشر (5000) ريال سعودي، أما الذين حصلوا على المركز السادس عشر إلى المركز الثلاثين، فنالوا جوائز قيمة تبلغ الواحدة منها (3000) ريال سعودي.

وحظيت فقرات الحفل الختامي بتقديم بعض الأطفال المبدعين الفائزين في النسخة الثانية من المسابقة، وهم: (لانا الغامدي، وسعود الرشيد)، كما تضمَّن الحفل مسابقةً لغويةً بين الأطفال، ومسرحيةً، عنوانها (الطلاب والرجل الآلي).. ونظّم المجمعُ – ضمن الحفل الختامي المنعقد – زيارة للفائزين والمشاركين في التحدي إلى مقر المجمع، ونظّم – في أثناء زيارتهم – برنامجًا تخلّلته دورةٌ تدريبيةٌ، وجملةٌ من الأنشطة والفعاليات، وجولة تعرّفوا فيها على المراحل التعليمية والتثقيفية التي يتضمّنها (معرض اللغة العربية للطفل)، إضافة إلى حلقة نقاش متخصصة للخبراء في تنمية مواهب الأطفال اللغوية.