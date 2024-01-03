كلية الملك فهد الأمنية تحصل على الوسام البرونزي في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي”

الرياض : البلاد

حصلت كلية الملك فهد الأمنية على الوسام البرونزي، في برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي”، في ملتقى قيادات التحول إلى الاستحقاق المحاسبي الذي نظمته وزارة المالية بمدينة الرياض.

وتهدف الكلية من خلال برنامج “رواد الاستحقاق المحاسبي” إلى تطبيق معايير وسياسات المحاسبة الدولية للقطاع العام وتطوير إعداد الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام.

ويأتي مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وبناء المركز المالي للدولة، إسهامًا في تحقيق إحدى ركائز رؤية السعودية 2030، التي تتضمن تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.