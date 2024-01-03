تصنيف المنشآت وتحفيز التنافسية.. تطبيق قياس خدمة تأجير السيارات

البلاد – جدة

أعلنت الهيئة العامة للنقل بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على كافة منشآت تأجير السيارات ، وأوضحت على حسابها بمنصة “إكس”، على تطوير آلية تصنيف المنشآت في نشاط تأجير السيارات وتعزيز التنافسية، وقياس مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في متابعة الخدمات وتطويرها بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية.

وأشارت الهيئة إلى أن مؤشرات قياس الخدمة ترتكز على أربعة معايير وهي المنشأة، والمركبات، والمستفيد والمخالفات والشكاوى. وكانت الهيئة قد اعتمدت العمل بالعقد الإلكتروني الموحد والتطبيق الإلزامي لقرار اقتصار إصدار جميع عقود تأجير السيارات من خلال خدمة (تأجير) في بوابة “نقل” الإلكترونية في بداية العام الماضي 2022م.

وبلغ إجمالي عدد فروع مكاتب التأجير التي عملت بالعقد الإلكتروني لتأجير السيارات (2891) مكتبًا، لـ (794) منشأة عاملة في قطاع تأجير السيارات في المملكة، في (81) مدينة ومحافظة، وبلغ إجمالي عدد السيارات المستخدمة في القطاع (247,204) آلاف سيارة، وبمتوسط عقود يومية يتجاوز 13 ألف عقد إلكتروني، وتباين تصنيف العقود حسب المدة الزمنية، حيث سجلت العقود اليومية 33 %، بينما سجلت العقود من يومين إلى 5 أيام 43 %، وأكثر من 5 أيام 24 %، وسجلت عقود السعوديين 67 % من إجمالي العقود، و 33 % لغير السعوديين. ويقدر مختصون حجم الاستثمار في القطاع بأكثر من 7,5 مليار ريال، متوقعين ارتفاعه الى 11,5 مليار ريال في غضون 5 سنوات.