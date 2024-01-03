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الملك وولي العهد يعزيان إمبراطور اليابان في ضحايا الزلزال

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       3 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان.

وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب وسط اليابان.

وقال سمو ولي العهد:” بلغني نبأ الزلزال الذي ضرب وسط اليابان، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه “.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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