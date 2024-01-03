المدرب الوطني ” علي الزهراني ” يفتتح أكاديمية للألعاب الفردية في الجبيل

الدمام-البلاد
افتتح المدرب الوطني في لعبة الكاراتيه” علي الزهراني” مركز الأبطال الدوليين للألعاب الفردية في محافظة الجبيل، بحضور نخبة من المدعويين من مدربين ولاعبين ورجال أعمال وإعلاميين، وقال المدرب الوطني للمنتخب ونادي الجبيل سابقًا، ورئيس رابطة المدربين باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية” علي الزهراني” في كلمته بالحفل الخطابي: نحتفي اليوم بافتتاح هذا المركز ليكون نواة ومنبعا- بحول الله- لنجوم وأبطال قادمين في الألعاب الفردية؛ سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات بعد جهد وعمل في التدريب استمر لأكثر من ٣٨ عامًا، حققت فيها جميع الجوائز والميداليات على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، والمركز سيكون متاحا للجميع، ويخدم أكثر من ٧ ألعاب فردية مع مدربين متخصصين وهي الكاراتية والتايكندو وجوجتسو وجمباز إيقاعي وزمبا وكك بوكسنج وجودو ولياقة وبايكنق وفنون قتالية مختلطة.
يذكر أن المدرب الوطني علي الزهراني هو المدرب الوحيد الفائز بميداليتين أولمبيتين ذهبيتين وفضية للبطلين محمد عسيري وطارق حامدي. وفاز بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي كأفضل مدرب عربي ٢٠١٧، وبوسام الريادة العربيه الرياضي ٢٠٢٣.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م