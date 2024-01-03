“اللجان الزكوية” تنشر القرارات الاستئنافية

البلاد – الرياض

أتاحت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية نشر القرارات النهائية الصادرة من اللجان الاستئنافية من اليوم التالي لصدور القرار لأول مرة في المملكة، محققةً بذلك سابقة نوعية في نشر القرارات القضائية خلال مدة زمنية قياسية؛ سعياً منها في تعزيز الوعي والشفافية، وإطلاع المختصين والمهتمين على ما استقر عليه قضاء تلك اللجان من قرارات تسهم في إيجاد مرجعية شاملة لأعضاء الدوائر والباحثين في الأمانة العامة والمتعاملين والمهتمين بالمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية.

يأتي ذلك من خلال تسريع عمليات توثيق القرارات القضائية النهائية وتحليلها بشكل يومي بما يتوافق مع الأطر التنظيمية لعمليات نشر القرارات القضائية، حيث نشرت ما يزيد عن 9000 قراراً فورياً عبر موقعها الإلكتروني، فيما أتاحت الوصول السريع إليها من خلال توفير أدوات بحث تمكن المتعاملين وشركاء الأعمال والمهتمين من الوصول السريع للقرارات.

وتولي الأمانة العامة اهتماماً بالغاً في توعية المتعاملين والمختصين من خلال نشر المدونات والمبادئ القضائية، وأبرز الدفوع المثارة أمام اللجان وموقف اللجان منها.