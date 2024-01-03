القادسية يعزز صدارته لدوري” يلو”.. والجبلين يخطف الوصافة

حائل- خالد الحامد
وسع فريق القادسية الفارق النقطي إلى 7 نقاط عن أقرب مطارديه بعد فوزه على هجر بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر. سجل للقادسية عبدالعزيز العثمان، وأيمن الخليف” هدفين”. وشهدت المباراة طرد لاعب هجر جمال الظفيري. ورفع القادسية رصيد إلى 37 نقطة بالمركز الأول، فيما بقي هجر على رصيده 11 نقطة بالمركز السادس عشر.
وحقق فريق الجبلين الفوز على نظيره العروبة بهدف دون رد، في مباراة قمة الجولة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.
سجل هدف الجبلين سليمان السعيد، وشهدت المباراة طرد لاعب العروبة فورنون أنيتا. ورفع الجبلين رصيده إلى 31 نقطة؛ ليصعد إلى المركز الثاني في الترتيب، بينما تجمد رصيد العروبة عند 30 نقطة، متراجعًا للمركز الثالث.
وتغلب فريق الجندل على ضيفه البكيرية0/2 على ملعب نادي العروبة بالجوف. سجَّل هدفي أصحاب الأرض كريستيان مارتينيز من ركلة جزاء، وحمود الشمري.
وارتفع رصيد الجندل 24 نقطة بالمركز العاشر، وبقي البكيرية على 18 نقطة بالمركز الثالث عشر.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#القادسية_هجر | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VDsAVVzZHh
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2024
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد هدف المباراة..🔽#الجبلين_العروبة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/8R4MxlAPMS
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2024
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الجندل_البكيرية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/cYST1vuh5C
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 3, 2024