الرياضة

القادسية يعزز صدارته لدوري” يلو”.. والجبلين يخطف الوصافة

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       3 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
وسع فريق القادسية الفارق النقطي إلى 7 نقاط عن أقرب مطارديه بعد فوزه على هجر بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر. سجل للقادسية عبدالعزيز العثمان، وأيمن الخليف” هدفين”. وشهدت المباراة طرد لاعب هجر جمال الظفيري. ورفع القادسية رصيد إلى 37 نقطة بالمركز الأول، فيما بقي هجر على رصيده 11 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

وحقق فريق الجبلين الفوز على نظيره العروبة بهدف دون رد، في مباراة قمة الجولة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.


سجل هدف الجبلين سليمان السعيد، وشهدت المباراة طرد لاعب العروبة فورنون أنيتا. ورفع الجبلين رصيده إلى 31 نقطة؛ ليصعد إلى المركز الثاني في الترتيب، بينما تجمد رصيد العروبة عند 30 نقطة، متراجعًا للمركز الثالث.

وتغلب فريق الجندل على ضيفه البكيرية0/2 على ملعب نادي العروبة بالجوف. سجَّل هدفي أصحاب الأرض كريستيان مارتينيز من ركلة جزاء، وحمود الشمري.

وارتفع رصيد الجندل 24 نقطة بالمركز العاشر، وبقي البكيرية على 18 نقطة بالمركز الثالث عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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