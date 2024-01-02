طريقة عمل مرقة الخضروات

مرقة الخضروات غنية بالمغذيات الأساسية التي يحتاجها الجسم بشكل يومي حيث تساهم في إنقاص الوزن لأنها تحتوي على الألياف التي تعزز الشعور بالشبع

المقادير اللازمة

2 بصلة كبيرة، مقطعة إلى نصفين

4 أعواد كرفس، مقطعة إلى قطع

2 جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى قطع

200 جرام فطر مقطع إلى نصفين

1 رأس من الثوم، مقطع إلى نصفين بالعرض

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود كامل

1 ورقة غار

2 أغصان زعتر طازج

6 أغصان من البقدونس

2.5 لتر ماء بارد

طريقة العمل

أضف جميع المكونات إلى قدر الضغط

اضبطي وقت الطهي على 15 دقيقة

ثم اتركي المرق يبرد حتى يصبح آمنًا للتعامل معه

قومي بتصفيته من خلال منخل ناعم

استخدميه على الفور أو ضعيه في الثلاجة طوال الليل

استخدميه في غضون بضعة أيام

أو قومي بتجميده في برطمانات صغيرة محكمة الغلق لمدة تصل إلى شهر واحد