شاهد | أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 4-2

انتصر ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين على نيوكاسل يونايتد سهرة الاثنين، لحساب لقاءات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

واستعاد ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورغن كلوب، صدارة الدوري الإنجليزي من أستون فيلا، حيث رفع رصيده إلى 45 نقطة مقابل 42 لخصمه من مدينة برمنغهام.

أقيمت المباراة في ملعب (أنفيلد) عقر دار الفريق السكاوزي وسط حضور جماهيري غفير قُدّر بنحو 52 ألف مشجّع، وأدراها الحكم الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور.

أهداف ليفربول ضد نيوكاسل بدأها المصري محمد صلاح في الدقيقة 49، غير أن المهاجم السويدي للـ(ماجبايس) ألكساندر إيزاك، عدّل النتيجة بعدها بـ5 دقائق.

بعد ذلك أضاف الفريق الأحمر الهدفين الثاني والثالث عبر كورتس جونز (74) وكودي جاكبو (78) غير أن المدافع ستيف بوتمان سجّل الهدف الثاني للزوار (81).

أهداف ليفربول ضد نيوكاسل اختتمها محمد صلاح كما بدأها، وهذه المرة من علامة الجزاء عند الدقيقة 86، ليمنح فريقه انتصارًا مستحقًا بنتيجة عريضة (4-2).

أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل 4-2