جامعة الجوف تتألق دوليًا في التصنيفات العالمية خلال العام 2023

سكاكا : البلاد

حققت جامعة الجوف إنجازات نوعية في التصنيفات الدولية للعام 2023م، وذلك نظير جهودها في تجويد العملية التعليمية وتعزيز البحث والابتكار والمبادرات المجتمعية، حيث حققت الجامعة إنجازًا نوعيًا بدخولها ضمن أفضل 1000 جامعة بالعالم في تصنيف شنغهاي 2023 للجامعات للمرة الأولى منذ تأسيسها، إضافة إلى استمرار حضورها ضمن تصنيف التايمز العالمي للجامعات 2024 للعام الثالث على التوالي وحصولها على المرتبة 601-800 عالميًا وتصنيف QS2024 للجامعات العالمية محققةً المرتبة 601-800 عالميًا والمرتبة 10 محليًا.

كما حققت الجامعة تقدمًا نوعيًا في تصنيف QS2024 للجامعات العربية محققة المرتبة 37 عربيًا، وتوجت الجامعة جهودها خلال العام 2023 وذلك بدخولها تصنيف التايمز للجامعات الآسيوية محققة المرتبة 201-240 في آسيا.

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع، الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات، موضحًا أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة -أيدها الله- وبمتابعة وتوجيه من قبل سمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم، مؤكدًا مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات؛ وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.

يذكر أن العديد من تخصصات الجامعة مصنفة في عددٍ من التصنيفات الدولية مثل: تصنيف شنغهاي، وتصنيف التايمز، وتصنيف QS.