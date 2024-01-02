تعليم جدة يكرم الموهوبين والموهوبات المتأهلين لإبداع 2024

جدة : البلاد

كرمت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، اليوم، الطلاب والطالبات المتأهلين ⁧‫لمعرض إبداع للعلوم والهندسة⁩ “إبداع 2024″، الذي ستجري منافساته خلال الفترة القادمة في الرياض، وذلك في الحفل الذي أقامته إدارة تنمية القدرات ممثلة في قسم الموهوبين بمسرح الإدارة العامة.

شهد الحفل الذي حضره مساعد المدير العام للشؤون التعليمية طواشي الكناني وعددًا من مديري ومديرات الإدارات والأقسام وأولياء أمور الطلبة، تقديم عدد من الفقرات تضمنّت فيلماً يستعرض رحلة إبداع الطلبة المتأهلين، تلاه عرض مرئي عن مبادرة التطوع الأكاديمي، والتي سلطت الضوء عليها منسقة موهبة عبير الخبتي والطالبة سارة الفرحان.

بعد ذلك ألقت مدير عام تعليم جدة كلمة أكدت فيها أن الطلبة المتأهلين هم فئة مبدعة جديرة بالاحتفاء والتكريم والتحفيز تماشياً مع خطة التنمية العاشرة نحو مجتمع معرفي مبدع، مضيفة أن رحلة الإبداع مرت بمراحل متعددة واكبها عمل دؤوب حتى تحقق تأهل 29 موهوباً وموهوبةً لتمثيل تعليم جدة على مستوى المملكة متمنية لهم التوفيق ومواصلة التميز لخدمة الوطن والارتقاء به عاليًا.

في ختام الحفل كرمت اللهيبي الطلاب والطالبات المتأهلين كما تم تكريم الجهات الأكاديمية المتعاونة والمدارس الفائزة ولجان العمل.