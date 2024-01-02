إغلاق 316 منشأة مخالفة في جدة

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من 16 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي, استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه تمت زيارة 7,176 منشأة صحية, و 9,450 منشأة تجارية، نتج عنها إغلاق 316 منشأة مخالفة.

وأضاف أن الجولات الرقابية أسفرت عن تسجيل 12,782 مخالفة, تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية وسوء الحفظ والتخزين..

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدماً في مستوى الامتثال، كونه ينعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، إضافة إلى أن إسهام السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات له دور كبير فيما تحقق من تقدم.