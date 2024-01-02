أمانة الشرقية تحصل على الوسام الذهبي لمشروع التحول المحاسبي

الدمام : البلاد

حصلت أمانة المنطقة الشرقية اليوم ، على الوسام الذهبي لمشروع التحول المحاسبي على مستوى إمارات المناطق والأمانات، خلال مشاركتها في “ملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي” الذي نظمته وزارة المالية بالرياض، بمشاركة أصحاب المعالي والمسؤولين في الجهات الحكومية بهدف تحفيز الجهات وتبادل الخبرات وإطلاعهم على مستجدات والمراحل التي قطعت بالمشروع.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن حصول الأمانة على هذا الاستحقاق جاء نظير جهودها في مشروع تحول الجهات الحكومية لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق المحاسبي ، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة لجميع القطاعات، ومنها القطاع البلدي للمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية حصدت على العديد من الجوائز والشهادات مؤخراً في مختلف المجالات الخدمية والتقنية والتنموية.