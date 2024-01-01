مليار ريال حصة “جديدة عرعر”

البلاد – عرعر

كشف تقرير إحصائي للغرفة التجارية بعرعر، أن قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في عام 2022م قد بلغت 145.8 مليار ريال، وبلغ نصيب منفذ جديدة عرعر حوالي المليار ريال.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة أحمد صالح عبد الله السويلم، أن المملكة ودولة العراق الشقيقة تعدان قوتان اقتصاديتان ذات تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.

وأوضح السويلم أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى إنسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامي من عام 2020م وحتى عام 2022م حيث قفزت كمية الصادرات من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022م, مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراق مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.

ولفت بأن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.

وتفقّد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، مؤخراً، مركز جديدة عرعر في إطار جولته التفقدية على مدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة ، ووقف سموه ميدانياً على منفذ جديدة عرعر، وبدأ جولته بصالة الركاب، وصالة مغادرة الحافلات، ثم الساحة الجمركية بالمنفذ، ووقف على سير العمل في ساحات التبادل التجاري، مستمعًا بإيجاز عن الخدمات المقدمة وحجم الصادرات والواردات.