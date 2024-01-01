ملتقى الفيديو آرت يثري قدرات الفنانين

البلاد ــ الدمام

شهد ملتقى ملتقى الفيديو آرت الدولي، الذي إستضافته جمعية الثقافة والفنون بالدمام،ورش عمل تدريبية، وجلسات حوارية ونقاشية عن الفيديو آرت، وأنشطة تدريبية ومعرفية شارك فيها فنانون سعوديون وخليجيون، ومحاضرات معرفية، أثرت في قدرات الفنانين وصقلت مهاراتهم الفنية، وورشة فنية بعنوان “المسح التصويري في الفيديو آرت” وأخرى بعنوان “دمج الفيديو آرت بالواقع الافتراضي”، إضافةً إلى محاضرة نقدية بعنوان “فن الفيديو: بين نشأة الاتجاه ونشأة الفكرة” .



وأجاب الملتقى على استفسارات الزوار حول الفيديو آرت وسهّل لهم فهم هذا الفن الحداثي.

وفي هذا الإطار اختتمت جمعية الثقافة والفنون بالدمام, فعاليات ملتقى الفيديو آرت الدولي في دورته الخامسة والأولى دولياً في الأحساء تحت عنوان”خيال الواقع .. نحو المستقبل”، بمشاركة 68 عملاً فنياً من 29 دولة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وذلك في مقر دار نورة الموسى للثقافة والفنون المبدعة بالمحافظة.



وشهد سموّه إعلان الفائزين بالمراكز الأولى حيث حقق المركز الأول الفنان برونو بافيتش من كرواتيا لعمله الفني “الرسالة”، والمركز الثاني الفنان محمد أحمد الفرج من المملكة العربية السعودية عن عمله “تمرة المعرفة”، والمركز الثالث الفنانة كاتيتا بيتسيكاس من الولايات المتحدة الأمريكية عن عملها “وجبة دم”.

كما جرى منح ثلاث مشاركات فنية بشهادات تميز للفنانين مصطفى محمود عامر من مصر عن عمله “مبعثر”، و هاجر خليفة الحراصية عن عملها “جسد عائد من الذاكرة”، وهتاف تركي السبيعي “فريق جديل” من المملكة عن عمله “ظِلها .. ترى فني تراني”، علماً بأن جميع الأعمال المتقدمة خضعت للتقييم والفرز من قبل لجنة مختصة.