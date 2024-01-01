مؤشرات جديدة للتجارة السعودية

البلاد – الرياض

أضافت وزارة الاقتصاد والتخطيط مؤشرات جديدة إلى منصة بيانات السعودية، تتضمن بيانات عن التجارة الدولية للمملكة مع أكثر من 180 دولة حول العالم، وذلك في إطار خطط الوزارة لتصبح المنصة المرجع الموحد والمفضل للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. وتتضمن البيانات الجديدة تفصيلاً للتجارة الخارجية للمملكة مع كل دولة على حدة، ومنها إجمالي الصادرات والواردات حسب المنتجات والقيمة والاتجاهات والميزان التجاري.

ويشمل التحديث، إضافة 19 مؤشرًا لمناطق المملكة، وتجمع الوزارة أحدث البيانات الاقتصادية والاجتماعية من المصادر الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية، مما يوفر للمستخدمين والباحثين والقطاعين العام والخاص تصورًا أوضح لعموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي، للدعم في اتخاذ أفضل القرارات.

وتطمح الوزارة من خلال المنصة، وعبر التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتخطيط أطلقت منصة بيانات السعودية في سبتمبر 2023م، وتتضمن مؤشرات اقتصادية واجتماعية رئيسة.