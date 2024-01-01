في دوري” يلو”.. فوز الخلود والعين .. والفيصلي يتعثر أمام النجمة

حائل- خالد الحامد
تجاوز فريق الخلود ضيفه الصفا بهدفين لهدف، في افتتاح منافسات الجولة الـ 16 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى على على ملعب البكيرية. سجَّل أهداف الخلود سلطان الشهري، وآرثر ريزيندي، فيما أحرز هدف الضيوف حميدو تراوري، وشهدت المباراة طرد لاعب الصفا سعيد الزهراني بالصفراء الثانية.
وقفز الخلود إلى المركز الثالث برصيد 28 نقطة، فيما بقي الصفا في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة.
وحقق فريق العين فوزًا هامًا على فريق جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة جرت على استاد الملك سعود بالباحة.
سجل للعين أنتوني أوكبوتو” هدفين ” من ركلتي جزاء، وعثمان مالوم، فيما أحرز هدف جدة ياسر يعقوب.
بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الرابع عشر، في المقابل، توقف رصيد جدة عند 24 نقطة بالمركز السابع.
وسقط الفيصلي في فخ الخسارة أمام النجمة، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.
سجل للنجمة كل من عبدالله القحطاني وعثمان باتو، فيما أحرز هدف الفيصلي لوكاس دي سوزا.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد النجمة لـ 22 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند 24 نقطة متراجعًا للمركز السادس.
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#الخلود_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/YUa32yv6fa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 1, 2024
🔚 نهاية المباراة |
📺 شاهد أهداف المباراة ..🔽#العين_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/YVEG4DHrpa
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 1, 2024