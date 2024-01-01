طريقة عمل بسكويت بنكهة البرتقال

تحضير وصفة بسكويت بنكهة البرتقال بمكونات سهلة وسريعة

المقادير اللازمة

6 كوب دقيق بسكويت

2 كوب سكر بودرة ناعم

2 كوب سمن أو زبدة

كوب ونصف عصير برتقال طازج

3 حبة بيض طازج

قليل من روح البرتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

قشر حبة برتقال

طريقة العمل

تخفق السمنة أو الزبدة والسكر البودرة حتي تصبح مثل الكريمة

يضاف لها البيض والفانيليا وتخفق جيداً

يضاف الدقيق وروح البرتقال وقشر البرتقال وتعجن

يضاف العصير وتخفق

يوضع في ماكينة البسكويت او كيس الحلواني

ثم يشكل في صينية

يخبز بالفرن المتوسط الحرارة حتي تمام النضج

يترك ليبرد ويقدم