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طريقة عمل بسكويت بنكهة البرتقال

نيفين عباسaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       1 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تحضير وصفة بسكويت بنكهة البرتقال بمكونات سهلة وسريعة

المقادير اللازمة
6 كوب دقيق بسكويت
2 كوب سكر بودرة ناعم
2 كوب سمن أو زبدة
كوب ونصف عصير برتقال طازج
3 حبة بيض طازج
قليل من روح البرتقال
ملعقة صغيرة فانيليا
قشر حبة برتقال

طريقة العمل
تخفق السمنة أو الزبدة والسكر البودرة حتي تصبح مثل الكريمة
يضاف لها البيض والفانيليا وتخفق جيداً
يضاف الدقيق وروح البرتقال وقشر البرتقال وتعجن
يضاف العصير وتخفق
يوضع في ماكينة البسكويت او كيس الحلواني
ثم يشكل في صينية
يخبز بالفرن المتوسط الحرارة حتي تمام النضج
يترك ليبرد ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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