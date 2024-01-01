صندوق الاستثمارات يكتتب في زيادة رأسمال “مبكو”

البلاد – الرياض

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق- “مبكو”، عن بدء الاكتتاب اليوم الاثنين ، في الأسهم الجديدة لمدة ثلاثة أيام ، والذي يقتصر على صندوق الاستثمارات العامة، كما هو منصوص عليه في نشرة الإصدار ، وذلك لزيادة رأس المال مع وقف العمل بحقوق الأولوية.

ووفق بيان للشركة على “تداول السعودية”، يجوز للمستشار المالي، بالتشاور مع الشركة، تمديد فترة الطرح قبل انتهائها، إذا لم يكتمل الطرح في تاريخ انتهاء الطرح المحدد.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في ديسمبر الماضي على طلب شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” لزيادة رأسمالها عن طريق طرح 19.99 مليون سهم مع وقف العمل بحق الأولوية البالغة قيمتها 629.99 مليون ريال.

وفي أول أغسطس الماضي وقعت “مبكو” اتفاقية اكتتاب ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، حيث ستقوم الشركة بزيادة رأس مالها من 666.7 مليون ريال إلى 866.7 مليون ريال مع وقف العمل بحق الأولوية، عن طريق إصدار 19.9 مليون سهم عادي جديد تمثل 30 % من رأس مال الشركة الحالي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

وقالت إنه سيتم الاكتتاب في الأسهم الجديدة بالكامل من قبل الصندوق، بحيث تكون ملكية الصندوق في رأس مال الشركة 23.08 % بعد زيادة رأس المال في مقابل إصدار الأسهم الجديدة، والتزم الصندوق بدفع مبلغ اكتتاب قدره 31.5 ريال لكل سهم جديد، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية والجمعية العامة غير العادية.