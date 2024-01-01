الرياضة رونالدو : أنصح لاعبي العالم بالانضمام إلى “روشن”

البلاد- الرياض أكد لاعب النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه ينصح كل لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة. وقال رونالدو في تصريحات لقناة SSC بعد مباراة النصر أمام التعاون: إنه سعيد بالحصول على لقب هداف العام، مؤكدًا أنه كان عامًا جيدًا على صعيد النادي والمنتخب وأيضًا على المستوى الجماعي والفرد فقد تمكن من تسجيل العديد من الأهداف. وأشار رونالدو إلى أنه يأمل في استمراره مع المنتخب البرتغالي؛ لأنه يشعر بأنه في حالة جيدة، مؤكدًا محاولته تكرار نفس الأداء في العام الجديد. وتعليقًا على قراره بالانضمام إلى الدوري السعودي، قال النجم البرتغالي: إنه سعيد باتخاذ هذا القرار، والأهم الآن أن الدوري ينمو وكل اللاعبين الكبار يريدون المجيء؛ لأنه دوري تنافسي، وكل العالم يشاهد دوري روشن، وهذا أمر جيد، مضيفًا: “أنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي”. وأكد رونالدو أن حصوله على لقب هداف العالم في 2023 يأتي بعد عمل شاق، موجهًا الشكر لكل زملائه في الفريق على مساهمتهم والجماهير الذين يأتون خلف الفريق في كل مكان للدعم والمساندة.