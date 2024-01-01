رافعات بتقنية “التحكم عن بعد”.. “جازان للصناعات الأساسية” يعزز قدراته اللوجستية

البلاد – جيزان

في إطار خطته التطويرية ، عزز ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية قدراته بـ «6» رافعات جسرية لمناولة الحاويات والبضائع، التي تتميز بتقنية التحكم -عن بعد.

وسيتم تشغيل هذه الرافعات المتطورة من قبل الشركة المشغلة للميناء «هوتشيسون» عن طريق مشغلين مؤهلين، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للمدينة، ويمكن الميناء من استقبال سفن حاويات الجيل الخامس.

ويعد الميناء، أحد المراكز اللوجستية في المملكة، حيث تعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع‫‬ على رفع القدرة التشغيلية للميناء لأهمية موقعه الإستراتيجي المميز على خطوط التجارة العالمية وتعزيزًا لمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

ويحتوي ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية على رصيف حاويات بطول 540 مترًا وطاقة استيعابية تصل أكثر من مليون حاوية في السنة، ورصيف بضائع عامة بطول 190 مترًا ورصيف المواد السائبة بطول 350 مترًا، بالإضافة إلى استقباله ناقلات النفط العملاقة برصيف المواد السائلة والخاص بمصفاة شركة أرامكو ، كما يتميز الميناء بغاطس يبلغ 16.5 مترا، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن الجيل الخامس الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية نمطية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة».

ويعد القطاع اللوجستي يعد من أهم القطاعات الحديثة في منظومة النقل بالمملكة التي تحرص من خلال رؤية المملكة 2030 على تطوير القطاع عبر إستراتيجيتها الوطنية في دعم الاقتصاد المحلي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات، وزيادة ضخ الإيرادات وتمكين القطاع عبر تطوير البنية التحتية والخدمات التأجيرية لهذه المواقع اللوجستية لتقديم خدمات أكبر وجودة أعلى لتنمية مستدامة.