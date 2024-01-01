الرياضة “جيسوس” مرشح لتدريب المنتخب البرازيلي

البلاد- جدة كشفت تقارير عن دخول البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، دائرة اهتمام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لقيادة منتخب السيليساو خلال الفترة المقبلة. وأكد موقع “Onefootball”، أن اتحاد الكرة البرازيلي يفاضل بين العديد من الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب، أبرزهم خورخي جيسوس، وأبيل فيريرا، ودوريفال جونيور، وجوزيه مورينيو. وفي سياق متصل، أوضحت صحيفة “UOL” أن المنتخب البرازيلي يفكر في التعاقد مع جورجي جيسوس، إذ أصبح هدفًا رئيسيًّا لتدريب الفريق، خاصة بعد تجديد الإيطالي كارلو أنشيلوتي عقده مع ريال مدريد. ويتصدر فريق الهلال تحت قيادة جيسوس، ترتيب جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر أقرب منافسيه. وعاد المدرب جيسوس لتولي مهمة القيادة الفنية للهلال، في الصيف الماضي قادمًا من نادي فنربخشة التركي، وسَبَق له خوض تجربة مع الهلال في موسم 2018/ 2019.