تدشين “تطبيق الكهرباء” بنسختة الجديدة

الرياض : البلاد

دشنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم, “تطبيق الكهرباء” بنسختة الجديدة خلال حفل أقامته في المقر الرئيس للشركة بالرياض، حيث يهدف التطبيق إلى تحسين تجربة العميل ورفع الكفاءة والموثوقية في الأداء، وتوفير تجربة رقمية متطورة ومتكاملة تمكنه من إدارة حسابه بكل يسر وسهولة وتعزيز التواصل مع العملاء عبر خدمات أكثر وتجربة جديدة فريدة من نوعها.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن حمد القنون، استمرار الشركة في تبني التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، لمواكبة النمو في الطلب على الكهرباء وتطوير وتحسين موثوقية الخدمة بما يعزز تجربة عميل مميزة.

ولفت النظر إلى أن الشركة سخرت جميع الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات المشتركين، عبر تطبيق خدمات تقنية مبتكرة ومرنة تتماشى مع أحدث الممارسات التقنية في مجال تجربة العميل؛ لضمان تحقيق التواصل الفعال مع المشتركين وخدمتهم على مدار 24 ساعة.

وأشار القنون إلى أن قطاع الكهرباء شهد تطورًا ملحوظًا في الخدمات المقدمة للمشتركين، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما يحظى به القطاع من اهتمام القيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة والدعم غير المحدود من سمو وزير الطاقة الذين سخر كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق تطلعات القيادة وضمان موثوقية الخدمة الكهربائية في المملكة.

يذكر أن تطبيق الكهرباء بنسخته الجديدة يوفر أكثر من 60 خدمة للمشترك عبر منظومة تقنية متكاملة، منها استعراض تفاصيل الفواتير وسدادها، الاطلاع على نمط الاستهلاك ومقارنته مع المشتركين المماثلين له في نفس الحي، وكذلك متابعة طلبات إيصال الخدمة الكهربائية والتواصل بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء عبر ” المحادثة المباشرة” المتاحة على مدار الساعة وخدمة المكتب الافتراضي.