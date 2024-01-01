الرياضة انطلاق الميركاتو الشتوي حتى نهاية يناير

البلاد- الرياض

انطلقت أمس الاثنين، فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية وسط حالة من الترقب الكبير من الجماهير في المملكة والوطن العربي وأنحاء العالم.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم على منصة “إكس”، بداية فترة التسجيل الثانية “الشتوية” للاعبين بشكل رسمي. وأوضح الحساب أن فترة التسجيل بالنسبة لكل من دوريي روشن ويلو ودوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة سيكون في الفترة من 1 إلى 30 يناير. وأضاف أن دوري الدرجة الرابعة سيكون في الفترة من 1 يناير إلى 5 فبراير، والفئات السنية في الفترة من 1 يناير إلى 10 مارس، بينما الدوري الممتاز للسيدات ودوري الدرجة الأولى للسيدات في الفترة من 1 يناير إلى 31 يناير. وترغب العديد من أندية الدوري السعودي لتدعيم صفوفها في الانتقالات الشتوية المستمرة حتى يوم 30 من الشهر ذاته، وذلك من أجل تعويض أي نقص في المراكز لديها. ويترقب الجميع الميركاتو الشتوي في الدوري السعودي، لا سيما أن الانتقالات الصيفية شهدت زخمًا كبيرًا بعد انتقال أسماء عالمية كبيرة إلى أندية روشن، بالإضافة إلى وجود فرق كبيرة أعلنت أنها تخطط لتدعيم صفوفها بعد إخفاقها في تحقيق النتائج المطلوبة في النصف الأول من الموسم.