“الزكاة” تستعرض خدمات ” التصرفات العقارية”

البلاد – الرياض

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتصرفين في العقارات إلى الاستفادة من خدمات بوابة ضريبة التصرفات العقارية المتاحة عبر موقعها الإلكتروني.

وتُقدم البوابة العديد من الخدمات المرتبطة بضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها “خدمة طلب تسجيل تصرف عقاري”، التي تتيح تسجيل العقار في ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري أو توثيق العقد, بالإضافة إلى معرفة آلية الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية، وتحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي يتم من خلالها تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، والتحقق من طلب تسجيل التصرف العقاري، حيث يمكن للمتصرف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد،

كما تتيح بوابة ضريبة التصرفات العقارية خدمة إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري, والتي يمكن للمتصرف إلغاء طلب تسجيل التصرف العقاري في خدمة ضريبة التصرفات العقارية، إلى جانب إمكانية استرداد الضريبة عند الإلغاء والتعديل بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح.

وحثت الهيئة المتصرفين في العقارات والمهتمين إلى الاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي للبوابة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني الذي يتضمن شرحًا عن البوابة ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من البوابة.