“الإحصاء” ترصد ساعات ومخاطر العمل

البلاد – الرياض

أظهرت الهيئة العامة للإحصاء أن 45.8 % من العاملين في المملكة يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، و 39.6 % من العاملين يعملون 40 ساعة أسبوعيًّا في المتوسط، فيما بلغ معدل ساعات العمل الفعلية في اليوم للعاملين 8 ساعات.

وأوضحت أن نسبة العاملين الذين تم تدريبهم على إجراءات الصحة والسلامة في العمل بلغت 46.6 %، فيما سجلت نسبة العاملين الذين توفر لهم جهة العمل إدارة خاصة بالصحة والسلامة في العمل 48.7 %.

ووفقًا لنتائج نشرة الصحة والسلامة في العمل، جاءت أكثر المخاطر التي يتعرض لها العاملون بحسب المعدلات الآتية على التوالي: الوقوف لفترات طويلة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا بنسبة 28.21 %، والجلوس على الكرسي المكتبي لمدة طويلة تزيد عن ثلاث ساعات متواصلة بنسبة 28.15 %، وتحريك الأطراف العلوية بصورة متكررة لمدة طويلة بنسبة 17.1 %.

وأظهرت نتائج النشرة أن 7.8 % من العاملين يتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع المواد الكيميائية، أو النفايات الطبية، أو المواد المشعة، أو الغازات السامة، و6.3 % من العاملين يواجهون مخاطر مثل: الخطر الكهربائي، أو خطر التعامل مع الآلات، أو الغرق.

وبحسب نتائج النشرة فقد سجَّلت نسبة العاملين الذين لديهم تغطية للحصول على الرعاية الصحية الأساسية 89.7 %، وكان أكثر المشاكل الصحية المتعلقة بالعمل خلال الـ 12 شهرًا الماضية “التوتر المصاحب للعمل” وذلك بنسبة (3.2 %)، بينما بلغت نسبة العاملين الذين لا يعانون من أي مشاكل صحية متعلقة بالعمل(83.5 %).