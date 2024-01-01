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استشهاد 34 فلسطينياً في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ومخيم المغازي

صحيفة البلادaccess_time20 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ       1 يناير 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

القدس المحتلة : البلاد

 استشهد 34 فلسطينياً وأصيب العشرات بجروح اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

 وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها انتشلت 15 شهيداً من عائلة واحدة في غارة استهدفت منزلهم في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الذي يتعرض على مدار الأيام الماضية لقصف عنيف، كما استشهد 16 فلسطينياً من عائلة واحدة في قصف استهدف منزلهم في محيط جامعة الأزهر بمدينة غزة.

 وفي سياق متصل أفاد مسعفون فلسطينيون في الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر والمكثف على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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