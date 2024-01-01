شاهد.. إحباط محاولة تهريب 43 كيلو غرام من مادة الشبو المخدرة

جدة : البلاد

​تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 43 كيلوجرام من مادة “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

📹 #الجمارك تحبط محاولة تهريب 43 كيلو غرام من مادة الشبو المخدرة مخبأة داخل خزان وقود إحدى المركبات القادمة عبر منفذ #الربع_الخاليhttps://t.co/BS80pU6P6c#صحيفة_البلاد #الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/GeVAlDt9mT — صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 1, 2024

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات القادمة عبر منفذ الربع الخالي، عُثر على 43 كيلوجرام من الشبو، مخبأة بداخل خزان وقود المركبة.

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.