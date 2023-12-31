500 مليون يورو قيمة عقد ” ترام العلا”

البلاد – الرياض

وقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ، عقداً مع شركة ألستوم بقيمة تزيد على 500 مليون يورو لإنشاء ترام العلا المبتكر ، الذي يعدّ أطول خط خالٍ من الكابلات في العالم ، ويوفر خيارات نقل فريدة للمقيمين والسياح، وذلك من خلال ترام مبتكر وقابل للتكيف مع المناخ.

وقالت الشركة في بيان ، إن المشروع سيعتمد على الخبرة العالمية للشركة في أنظمة السكك الحديدية المتكاملة، وسيتم تصنيع الترام في مواقع إنتاج فرنسية، بما في ذلك مركز لاروشيل للتصميم والبناء.

وأوضحت أن المشروع يضم 20 تراماً متطوراً ، ويعمل بالبطارية، ويربط الخط البالغ طوله 22.4 كيلومتر، 17 محطة ذات موقع استراتيجي ليؤمّن وصولاً سلساً إلى المناطق التاريخية الأساسية الخمس في العلا، بما في ذلك مواقع التراث العالمي لليونسكو مثل مدينة العلا القديمة (المنطقة 1)، دادان (المنطقة 2)، وجبل عكمة (المنطقة 3)، والمسرح النبطي (المنطقة 4)، ومدينة الحِجر التاريخية (المنطقة 5).

وطبقا للعقد ، يتم عمل التصميم الشامل للنظام وصولاً إلى دمج وتركيب واختبار وتشغيل خط الترام الذي يعمل بالبطارية ولا يحتوي على كابلات ، وتوفير إمدادات الطاقة والإشارات والاتصالات ومعدات المستودعات وتوفير الصيانة الكاملة للترام لمدة 10 سنوات، وسوف تستخدم فرق الخدمات أيضاً ورشة عمل متنقلة لجميع أنواع الإصلاحات لتكون أكثر مرونة وتقلل من نفقات رأس المال، وتوفر برامج تدريب قوية لموظفي الترام، ما يضمن الكفاءة التشغيلية.