“مليون” خدمة عبر منصة “ملاك”.. ارتفاع قياسي لفرز الوحدات العقارية

البلاد – الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل أكثر من مليون عملية وخدمة مقدمة عبر منصة “مُلاك” ، منذ تأسيسها حتى الآن ، لتمكين شاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تنظيم خدمات إدارة المرافق والأجزاء المشتركة مثل المداخل والمصاعد والممرات، بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

وتشمل العمليات ترشيح وتصويت لرئاسة وإدارة جمعيات الملاّك، وفوترة الاشتراكات ، وتجديد شهادات الجمعيات، والاستفادة من صفحة خدمة المجتمع وغيرها من العمليات التي تلبي احتياجات جمعيات الملاك، حيث يتعامل مع المنصة أكثر من 126 ألف عضو في 36 ألف جمعية مُلاك، تتضمن أكثر من 160 ألف وحدة عقارية.

من جهة ثانية انتهت فترة الطلبات الترشيح للقبول في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة فال للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية، حيث بلغ عدد المتقدمين للحصول على الدورات أكثر من 450 متقدمًا ما بين أفراد ومنشآت.

وأعلنتْ الهيئةُ العامة للعقار أنه سيتم إشعار المتقدمين بالقبول من عدمه عن طريق الرسائل النصية في موعد أقصاه 10 يناير 2024م.

في السياق أعلنت الهيئة العامة للعقار عن فرز 96700 وحدة عقارية في مناطق ومدن المملكة المختلفة خلال عام 2023م، بمساحات إجمالية تتجاوز 30 مليون متر مربع. وأوضحت أنّ إجمالي الطلبات التي استقبلتها المنصة الإلكترونية لفرز الوحدات العقارية؛ قاربت 13 ألف طلب، تم خلالها فرز 96700 وحدة عقارية، حيث بلغت الوحدات العقارية السكنية المفروزة أكثر من 95 ألف وحدة، بينما تجاوزت الوحدات العقارية التجارية ألف وحدة، وبلغت المكاتب الإدارية المفروزة 100 مكتب مفروز ، وتصدرت الرياض أعلى خمس مدن في عدد الوحدات المفروزة، بأكثر من 28800 وحدة عقارية مفروزة، مشيرة إلى أنّ عدداً من الخدمات والتحسينات قد تم إضافتها في منصة “فرز الوحدات العقارية”.