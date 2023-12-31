ريادة سعودية نحو المستقبل الأخضر

الدوحة – واس

يستقبل جناح المملكة العربية السعودية الأكبر في معرض إكسبو الدوحة 2023م للبستنة، زواره من مختلف دول العالم بسبع لغات، وذلك لتعزيز فرص التواصل والتفاهم الثقافي وتوطيد العلاقات الدولية بين المملكة وشعوب العالم.

وأوضح المشرف العام على مشاركة المملكة في المعرض صالح بن عبدالمحسن بن دخيّل، أن الكوادر الوطنية القائمة على تنظيم جناح المملكة، يستقبلون الزوار من مختلف دول العالم بسبع لغات تشمل: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإيطالية، الإسبانية، اليابانية، والفارسية)، مشيرًا إلى أن اختيار هذه اللغات جاء للترحيب بزوار الجناح السعودي بلغاتهم الأصلية والمفضلة، وأيضًا لشرح المبادرات والمشاريع ، وتوفير فرصة للجميع للاطلاع والتعرف على التقدم الذي تحقق في المملكة.

وأشار بن دخيّل، إلى أن الجناح يعد فرصة لجميع الزوار للتعرف على التضاريس الطبيعية في السعودية، وأبرز المبادرات والمشاريع الموجودة على أرض الواقع، ودور رؤية المملكة 2030، في تشكيل المستقبل؛ عبر تشجيع الازدهار البيئي، وتعزيز الغطاء النباتي للمملكة، بالإضافة إلى أبرز البرامج المتعلقة بالبيئة والاستدامة، لافتًا إلى وجود منطقة تفاعلية تمنح آلاف الزوار تجربة ملهمة عن النظام البيئي، كما تجتذب الفنون التقليدية والرقصات الفولكلورية المستوحاة من التراث الوطني زوار الجناح.