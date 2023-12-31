برعاية الأمير سعود بن نايف .. “كرتنا ثقافتنا” تتألق في سماء الشرقية

الدمام– البلاد

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، نظمت اللجنة المنظمة لمهرجان “كرتنا ثقافتنا” الأول على مستوى المملكة والوطن العربي حفل تدشين الكتاب الوثائقي للمبادرة الوطنية “كرتنا ثقافتنا”. مساء يوم الخميس بحضور كوكبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ونجوم الرياضة والمجتمع والصحافة والإعلام .

بدأ الحفل بكلمة للدكتور جاسم الياقوت صاحب المبادرة الوطنية كرتنا ثقافتنا، الذي رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية راعي المبادرة، حيث انطلقت المبادرة لتغرِس الثقافة الرياضية لدى أجيالنا، وتحمل رسالة إعلامية سامية هدفها تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وتنمية الخدمة المجتمعية في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور جاسم الياقوت أن المبادرة الوطنية نجحت في تحقيق أهدافها لتنطلق من المنطقة الشرقية لتحلق في سماء العالمية وتحصل على جائزة كتب السلام الدولية لعام 2022، بفضل من الله، ثم بفضل الجهود المخلصة للعاملين فيها والداعمين لها؛ لذا كان لزاماً علينا أن نكرم اليوم المشاركين في إنجاح هذه المبادرة والداعمين لها.

وعبر الدكتور جاسم الياقوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، عن سعادته برعاية سمو أمير الشرقية لهذا الحدث البارز. وأشار إلى أن رعاية سمو الأمير لحفل تدشين الكتاب الوثائقي وتكريم المساهمين في هذا العمل يعد وسامًا على صدور كل من عمل وساهم في إنجاح المبادرة. وقد حظيت هذه المبادرة بإعجاب وتقدير العديد من دول العالم والعاملين في المجال الرياضي، وأصبحت مرجعًا بحثيًا وإعلاميًا لوسائل الإعلام.

وأضاف الياقوت انه تم عرض الكتاب في أكثر من 400 جامعة عربية، كما تم عرضه في المتحف الأولمبي في قطر ومتحف كرة القدم في كازاخستان، ومتحف أمين ساعاتي الرياضي في جدة ، ما يعزز مكانته ونجاحه العالمي. يتميز هذا الكتاب بتسليط الضوء على كيفية استثمار الرياضة في رفع الوعي الثقافي لدى أبناء المجتمع ، ويعكس إبداع المساهمين في المبادرة.