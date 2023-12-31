أمير الشرقية يصدر عدداً من القرارات الإدارية

الدمام : البلاد

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عدد من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات بإمارة المنطقة لمواكبة التطور الذي تعيشه المنطقة في ظل توجيهات القيادة الحكيمة – أيدها الله – والسعي لخدمة المواطنين.

وتضمنت القرارات تكليف فهد بن عبدالرحمن الجبر مشرفاً عاماً على مكتب أمير المنطقة الشرقية، وتكليف عبدالله بن عياش الحربي مدير عاماً لمكتب سمو أمير المنطقة الشرقية، وتكليف مساعد بن تركي العطيشان سكرتيراً لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية, إضافة لعمله مديراً للمكتب الخاص.

كما جرى تكليف خالد بن أحمد النعيمي بمهام وكيل الإمارة المساعد للشئون التنموية، وتكليف خالد بن حامد الحارثي بمهام وكيل الإمارة المساعد للحقوق، وتكليف عبدالله بن علي الشمراني بمهام أمين مجلس المنطقة، كما شمل القرارات تكليف عبدالعزيز بن أحمد السيف رئيساً لمركز أم الساهك.

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية , أهمية خدمة المواطنين وتحقيق تطلعات القيادة – رعاها الله -، متمنياً سموه التوفيق للمكلفين.