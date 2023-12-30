طريقة عمل بسكويت بالفواكه المجففة واللوز

طريقة عمل بسكويت مميز

المقادير اللازمة

110 جم زبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب (100 جم) سكر

100 جرام لوز

2 بيض

1 1/2 ملعقة صغيرة (6 جرام) بيكنج بودر

ليمونة مبشورة

ملعقة صغيرة (5 جم) فانيليا

كوب مزيج من الفواكه المجففة (توت بري وخوخ ومشمش وزبيب)

1 1/4 كوب (160 جم) دقيق لجميع الأغراض

طريقة العمل

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت)

تغلف صينية مستطيلة بورق زبدة

في وعاء اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج كريمي

أضيفي البيض وقشر الليمون والفانيليا ويقلب جيدا

أضيفي البيكنج بودر والدقيق واللوز واخلطيهم جيداً

تقلب معهم الفواكه الجافة

يسكب العجين في الصينية

اخبزيه لمدة 25 دقيقة

أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد لمدة 30 دقيقة

قطعيه إلى شرائح 1/2 بوصة

ثم ضعيه على صينية الخبز

اخبزيه لمدة 15-17 دقيقة أخرى حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

ثم يقدم