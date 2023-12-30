الرياضة

شاهد | أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد (2-0)

محمد ابو الوفاaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      30 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد (2-0)

ارتقى مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى المركز الثالث على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه السهل على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين اليوم السبت.

 

لحساب مباريات الجولة 20 من المسابقة في موسمها الحالي (2023-2024) أكرم مانشستر سيتي وفادة شيفيلد يونايتد وهزمه بهدفين في ملعب (الاتحاد).

 

رفع الفريق السماوي رصيده إلى 40 نقطة خلف المتصدر ليفربول (42) والوصيف أستون فيلا (42). فيما ظل شيفيلد يونايتد في ذيل اللائحة برصيد 8 نقاط.

 

سجّل هدفي مانشستر سيتي ضد شيفليد يونايتد كل من متوسط الميدان الإسباني رودري في الدقيقة 41، والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز (61).

 

أهداف مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد (2-0)

 

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