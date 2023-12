شاهد | أهداف مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد (2-0)

ارتقى مانشستر سيتي -حامل اللقب- إلى المركز الثالث على لائحة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوزه السهل على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين اليوم السبت.

لحساب مباريات الجولة 20 من المسابقة في موسمها الحالي (2023-2024) أكرم مانشستر سيتي وفادة شيفيلد يونايتد وهزمه بهدفين في ملعب (الاتحاد).

رفع الفريق السماوي رصيده إلى 40 نقطة خلف المتصدر ليفربول (42) والوصيف أستون فيلا (42). فيما ظل شيفيلد يونايتد في ذيل اللائحة برصيد 8 نقاط.

سجّل هدفي مانشستر سيتي ضد شيفليد يونايتد كل من متوسط الميدان الإسباني رودري في الدقيقة 41، والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز (61).

أهداف مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد (2-0)

GOAL!!!

Rodri opens the scoring after a lovely lay-off from Phil Foden. The Spanish international strolls through the defence and toe pokes home confidently!#beINPL #MCFC pic.twitter.com/rp6he4ueE0

