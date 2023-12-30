الرياضة القادسية يصعد لدوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة

الدمام- البلاد

توج فريق القادسية (رجال) بطلًا لبطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة للموسم الرياضي 2023-2024 إثر فوزه على نظيره نيوم في المباراة النهائية التي جرت منافساتها في الصالة الرياضية بنادي القادسية. وبتلك النتيجة، ضمن الفريق القدساوي الصعود لمصاف دوري أندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل. اافتتح القادسية مشواره في البطولة بانتصارات متتالية على الحمادة والخبراء وحراء بنتيجة 3-0، ثم تجاوز العلا في نصف النهائي 3-2، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بعد فوزه المستحق على نيوم 3-1 في المباراة النهائية.