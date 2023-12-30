الرياضة

القادسية يصعد لدوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة

صحيفة البلادaccess_time18 / جُمادى اﻵخرة / 1445 هـ      30 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام- البلاد
توج فريق القادسية (رجال) بطلًا لبطولة المملكة لأندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة للموسم الرياضي 2023-2024 إثر فوزه على نظيره نيوم في المباراة النهائية التي جرت منافساتها في الصالة الرياضية بنادي القادسية.

وبتلك النتيجة، ضمن الفريق القدساوي الصعود لمصاف دوري أندية الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

اافتتح القادسية مشواره في البطولة بانتصارات متتالية على الحمادة والخبراء وحراء بنتيجة 3-0، ثم تجاوز العلا في نصف النهائي 3-2، قبل أن يحسم اللقب لصالحه بعد فوزه المستحق على نيوم 3-1 في المباراة النهائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *